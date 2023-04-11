Рубль догнал доллар в расчетах РФ с другими странами

Операции в рублях превысили 30% от объема расчетов за торговые поставки с другими странами. Так, доля российской валюты сравнялась с долей американской и обогнала евро, следует из данных Центробанка РФ.

Доля российской валюты в расчетах за экспортные поставки начала расти после мая 2022 года, когда Москва перевела в рубли оплату экспорта природного газа в недружественные страны.

К концу 2022 года на доллар США и евро в торговом обороте РФ приходилось около 50%. Это соответствует переориентации внешней торговли, отметили в ЦБ РФ. «Но также может свидетельствовать и о сохранении для российских компаний и их контрагентов расчетных рисков и рисков блокировки активов со стороны недружественных стран», – говорится в обзоре регулятора

По данным МВФ и Федеральной резервной системы США, доля резервов центральных банков всех стран в американских долларах в 1999 году составляла 71%. В 2021 году она уменьшилась до 59%.

Китайский юань в феврале и марте 2023 года стал самой торгуемой валютой в России, потеснив доллар. Антироссийские санкции подтолкнули российский бизнес отказаться от доллара и евро во внешнеторговых операциях. Те же процессы происходят в других странах, готовых перевести расчеты в нацвалюты, чтобы не зависеть от прихоти Вашингтона.

Москва, Наталья Рязанова

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