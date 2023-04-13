На Кубе россияне смогут расплатиться за товары картой «Мир»

Сеть POS-терминалов для приема карт «Мир» может начать работу на Кубе в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Россияне смогут оплачивать покупки без наличных пластиком российской системы.
«На Кубе банкоматная сетка открылась. Думаем, что в ближайшие месяцы будет и сеть POS-терминалов полноценно на Кубе работать», – приводит слова Комлева «Интерфакс».
По его словам, Россия продолжает работать с теми странами, которые готовы взаимодействовать.
В середине марта в Гаване ряд банков начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Доступно снятие наличных в местной валюте по курсу около 1,5 песо за 1 рубль без учета комиссии за операцию.
Москва, Наталья Рязанова
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