СМИ: ЕК признала необходимость вернуть России замороженные активы

Еврокомиссия признала, что Западу придется вернуть замороженные российские активы, пишет Die Welt со ссылкой на проект документа ЕК.

Евросоюз хотел бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, но для этого пришлось бы обойти много юридических препон. ЕК декларировала, что не будет тратить российские активы, потому что после окончания конфликта их придется вернуть.

В качестве альтернативы ЕК предложила вложить находящиеся под ограничениями средства Банка России в европейские государственные облигации с доходностью в 2,6% годовых. Европейцы считают, что эта «исключительная мера» может быть ответом на «грубые нарушения» Россией международного права.

Постпредство РФ при ЕС подчеркнуло, что любая форма отъема средств нарушает международное право и Западу придется вернуть России все замороженные активы. В случае перевода или использования средств странам-нарушителям придется оплатить использование российских активов.

Москва, Наталья Рязанова

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