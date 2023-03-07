«Придется вернуть»: Логвинов оценил перспективы замороженных активов РФ

Западу придется вернуть России замороженные активы, поскольку любая форма отъема средств нарушает международное право, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Он допустил, что Европе придется выплачивать России компенсацию с процентами.

«Какую бы форму для отъема российских активов ни пытались изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Если Запад решит перенаправить или как-то использовать российские активы, пока у Москвы нет к ним доступа, все это придется оплатить.

«Если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», – добавил Логвинов.

ЕС заморозил 21,5 млрд евро активов российских организаций и физических лиц, внесенных в санкционный список. США, страны G7 и ЕС несколько раз обсуждали механизм, по которому можно было бы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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