Евросоюз заморозил российские активы на 21,5 млрд евро

Евросоюз заморозил активы российских организаций и физических лиц на сумму 21,5 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По словам чиновника, заморожены средства олигархов и организаций из санкционного списка.

Вместе с тем, работа по активам Центробанка России продолжается, добавил он, уточнив, что некоторые активы и транзакции заморожены через Euroclear, передает РИА «Новости». Такое заявление прозвучало перед началом заседания рабочей группы Еврокомиссии «по заморозке и изъятию активов» в Брюсселе.

Напомним, 15 февраля комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал решение о создании специальной рабочей группы по изучению возможностей передачи Украине арестованных или замороженных в ЕС активов России.

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова в январе заявляла, что Евросоюз ищет «законные пути конфискации и использования» замороженных резервов Банка России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что Москва готова к применению равнозначных мер, если Запад решит конфисковать российские активы. «Мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер – то же чтобы ни у кого не было иллюзий», – подчеркнула Захарова на брифинге.

Брюссель, Наталья Петрова

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