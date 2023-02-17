«Чтобы не было иллюзий»: МИД России пригрозил конфискацией европейских активов

Россия готова к применению равнозначных мер, если Запад решит конфисковать ее активы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, призвав международное сообщество не идти на поводу у Запада, которые поставили в зависимость от своих интересов статус активов отдельных государств.

«Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или не партнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер – то же чтобы ни у кого не было иллюзий», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила «просто для освежения памяти» о западных активах на территории России. «Страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, между прочим, извлекая из этого значительные выгоды для себя, для развития собственного бизнеса, хозяйства. Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом», – отметила она.

Захарова пояснила, что сейчас изучаются «все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам». «Отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода в нескольких странах Запада», – констатировала Захарова.

«Призываем мировое сообщество со всей ответственностью отнестись к происходящему произволу и не идти на поводу у западных вымогателей», – заключила официальный представитель МИД России.

15 февраля комитет постоянных представителей ЕС поддержал решение о создании специальной рабочей группы по изучению возможностей передачи Украине арестованных или замороженных в ЕС активов России.

Москва, Мария Соколова

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