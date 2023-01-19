В ЕС заявили о планах конфисковать замороженные резервы Банка России

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Евросоюз ищет «законные пути конфискации и использования» замороженных резервов Банка России.

«Возможно, существует способ, который будет соответствовать международным правилам. И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», – сказала Юрова в интервью изданию Politico. Она утверждает, что этот вопрос важен для «чувства общей справедливости, те, кто причиняет разрушения, должны платить».

Ранее сообщалось, что Эстония планирует к концу января представить юридический механизм изъятия российских активов для дальнейшей передачи их Украине.

После начала российской специальной операции на Украине США и страны Евросоюза заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд. В Москве блокировку российских активов за рубежом назвали кражей.

Брюссель, Наталья Петрова

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