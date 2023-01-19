Резолюция ЕП предлагает снять иммунитет с госактивов России

Депутаты Европарламента 19 января рассмотрят проект резолюции «О создании трибунала по преступлению агрессии против Украины». Среди прочего документ содержит положение с призывом к странам Евросоюза отменить суверенный иммунитет для государственных активов РФ.

В проект внесено предложение для членов ЕС и стран-союзников пересмотреть правило иммунитета для государственных средств отдельных стран. В частности, предложено отменить неприкосновенность для имущества России. Или ограничить ее в той мере, чтобы замороженные активы можно было передать Украине, пишет агентство «Прайм».

Резолюции Европарламента не имеют обязывающей юридической силы, однако, их учитывают в своей политике другие европейские институты.

Киев прорабатывает проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала для рассмотрения действий России.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал провести разбирательство в трибунале на основании признаний бывшего руководства Франции и Германии и действующих лидеров киевского режима за подготовку Третьей мировой войны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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