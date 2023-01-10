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NewDayNews.ru

Вторник, 10 января 2023, 09:53 мск

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Эстония готовит план конфискации российских активов для передачи их Киеву

Эстония планирует к концу января представить юридический механизм изъятия российских активов для дальнейшей передачи их Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Михкель Тамм, передает Bloomberg. Таким образом, Эстония намерена первой в Европе законодательно реализовать механизм конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву.

Как отметил министр, в конце декабря правительство Эстония выдало министерствам поручение «разработать план изъятия активов».

Таллин намерен представить план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение для решения по 300 млрд евро замороженных резервов Банка России и еще миллиардов замороженных активов россиян, попавших в санкционные списки, указывает агентство.

По данным Bloomberg, Эстония заблокировала почти 20 млн евро на счетах россиян. Напомним, Евросоюз заморозил активы на сумму около 19 млрд евро, принадлежащие российским бизнесменам, находящимся под санкциями.

Напомним, 5 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна намерена первой передать замороженные российские активы Украине.

3 января агентство со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что правительство Германии готово использовать российские активы для помощи Украине, если будут решены юридические вопросы и союзники последуют ее примеру.

По словам одного из источников, более выгодным с юридической точки зрения вариантом может стать изъятие активов у лиц, которые, по утверждению западных властей, причастны к военным преступлениям. В противном случае тотальная конфискация активов может обернуться судами, на разбирательства по таким делам могут уйти годы. «Это может свести такую инициативу к простому символизму», – заключает агентство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что Россия сможет принять ответные меры в случае изъятия ФРГ российских активов в пользу Украины. «Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», – написал политик в своем телеграм-канале 5 января.

Таллин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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