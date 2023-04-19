ЦБ РФ раскрыл более 400 финансовых пирамид в первом квартале

Специалисты Банка России раскрыли 427 финансовых пирамид за первые три месяца 2023 года. Регулятор надеется на скорое принятие закона о защите инвесторов от пирамид.

За первый квартал текущего года выявлено 427 финансовых пирамид (было 403 в то же период 2022 года), 503 нелегальных кредитора (был 171). Число пирамид выросло на 6%, а нелегальных кредиторов – в 2,9 раза, приводит РИА Новости данные ЦБ РФ.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал о законопроекте, направленном на защиту граждан от финансовых пирамид. Документ может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

«Цель проекта в том, что публично привлекать инвестиции смогут только компании, которые обладают лицензией ЦБ на оказание финансовых услуг. Сейчас такая возможность есть практически у всех. Надеемся его оперативно согласовать, чтобы еще в весеннюю сессию он мог уже поступить в Госдуму», – сказал Лях в интервью «Известиям».

В 2022 году число финансовых пирамид в России выросло в три раза. Ущерб от их деятельности составил 100 млрд рулей.

Москва, Наталья Рязанова

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