Глава ВТБ призвал ЦБ РФ снизить ключевую ставку

Глава ВТБ Андрей Костин считает завышенной ключевую ставку в 7,5% в условиях замедляющейся инфляции. Он призвал Банк России снизить ее на ближайшем заседании совета директоров.

«При инфляции, допустим, 4%, ставка в 7,5% не очень оправдана. Ее можно снизить до уровня, не знаю, 5,5% и так далее», – сказал Костин в беседе с телеканалом «Россия 24».

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 28 апреля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что существуют предпосылки для повышения ключевой ставки, а не для ее снижения. Она отметила, что риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных.

Москва, Наталья Рязанова

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