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Пятница, 17 марта 2023, 15:54 мск

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Набиуллина оценила дальнейшую динамику ключевой ставки

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России превышает возможность ее снижения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета Директоров.

«Внешние условия несколько ухудшились. В целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения (ключевой) ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ оценила среднегодовое значение ключевой ставки в 7-9%.

Ранее сегодня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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