ЦБ упростил реструктуризацию кредитов россиян

Банк России предложил банкам принять стандарт для реструктуризации кредитов клиентов. Он поможет россиянам удержаться от банкротства в тяжелом жизненной ситуации, заверили в пресс-службе Центробанка.

Регулятор отметил, что граждане часто берут потребительский кредит в том банке, где получают зарплату, а ипотеку – в учреждении, которое сотрудничает с застройщиком. В случае трудностей в жизни клиента банки не договариваются между собой, а идут в суд. Так люди теряют жилье и становятся банкротами.

Использование стандарта поможет разрешить ситуацию выгодно для всех участников. Заемщику нужно подать заявление о комплексном урегулировании задолженности в один из своих банков. В нем будут перечислены все учреждения, кредитовавшие гражданина. Тогда банки смогут самостоятельно договориться между собой или выбрать один в качестве оператора, и он займется реструктуризацией всех кредитов заемщика.

В стандарте ЦБ РФ дал перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов. Пока банки могут присоединиться к стандарту добровольно и известить клиентов о его условиях через официальный сайт.

С марта 2022 года россияне воспользовались кредитными каникулами на 2 трлн рублей. Программа помогла большинству заемщиков вернуться к нормальному графику платежей.

Москва, Наталья Рязанова

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