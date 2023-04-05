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Среда, 5 апреля 2023, 14:36 мск

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ЦБ: россияне за год оформили кредитные каникулы на два триллиона рублей

С марта прошлого года граждане России воспользовались кредитными каникулами на 2 трлн рублей. Программа помогла большинству заемщиков вернуться к нормальному графику платежей. Об этом сообщили в Центробанке.

«В совокупности у нас за прошедшее время, с начала 2022 года, ну, с марта, если быть точным, каникулами воспользовались, если брать малый и средний бизнес и население, почти на сумму 2 триллиона рублей… Это приличный объем», – глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

По данным регулятора, порядка 80-85%, по некоторым видам кредитов 75% и выше, заемщиков после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей по ссуде.

В то же время поступило не так много жалоб на тему предоставления кредитных каникул, в основном они казались технических неувязок и решались банками достаточно быстро.

В России в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, индивидуальные предприниматели и субъекты МСП были вправе обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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