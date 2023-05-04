Минфин предупредил о снижении доходов бюджета на 8 млрд рублей в мае

Минфин РФ спрогнозировал снижение дополнительных нефтегазовых доходов в мае на 8,1 млрд рублей. Отклонение фактических поступлений в бюджет по этой статье от прогнозов в апреле превысило 30 млрд.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере -8,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2023 года составило -32,4 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В начале апреля Минфин РФ спрогнозировал, что дополнительные нефтегазовые доходы уйдут в минус на 113,6 млрд рублей. По итогам марта полученные доходы от нефтегазовой промышленности отличались от ожидаемого месячного объема на 39 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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