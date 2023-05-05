Попавшие под санкции российские банки прекращают выпуск карт UnionPay

Ряд российских банков, попавших под санкции, прекратили выпускать карты UnionPay. Дело в том, что «пластик» этой платежной системы, выданный подсанкционными кредитными организациями, не работает за границей.

В настоящее время в России осталось только семь банков, чьи карты продолжают работать за рубежом, пишут «Известия». Среди них – Газпромбанк, Почта Банк, «Солидарность», Россельхозбанк, «Русский стандарт», Примсоцбанк и ВБРР. Однако они принимаются не везде и «проходимость зависит от эмитента», рассказывают участники профильных чатов по обсуждению UnionPay.

Кроме того, под блокирующие санкции попали «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург», которые ранее оформляли «пластик» китайской платежной системы. Эти банки продолжают выпускать UnionPay, но предупреждают клиентов, что расплатиться ими за границей не получится.

По прогнозам экспертов, другие подсанкционные банки, вероятно, также будут останавливать оформление китайских карт. При этом для оплаты за границей у россиян остается возможность оформить «пластик» иностранного банка или использовать «Мир» в странах, где он принимается.

Москва, Зоя Осколкова

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