Дефицит бюджета США вырос в 2,6 раза

Отрицательное сальдо бюджета США выросло в 2,6 раза по итогам семи месяцев финансового года, начавшегося 1 октября. Дефицит бюджета составил 924,523 млрд долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные американского Минфина.

Поступления с начала финансового года составили 2,687 трлн долларов, что на 10% меньше показателя того же периода прошлого года. Расходы увеличились на 7,9%, до 3,611 трлн долларов, а процентные выплаты по госдолгу выросли на 31% после повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

По итогам апреля профицит американского бюджета сократился на 43%, до 176,181 млрд. В тот же период прошлого финансового года показатель держался на отметке 308,215 млрд. Объем доходов составил 638,52 млрд долларов и уменьшился на 26%, объем расходов тоже снизился – на 16,8%, до 462,34 млрд.

В марте дефицит бюджета США увеличился до 378,076 млрд долларов и почти вдвое превысил показатель марта 2022 года. Минфин США предупредил, что уже к 1 июня не сможет обслуживать внешний долг. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен допускать дефолт, ведь он повлечет за собой опасности для всего мира.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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