ЕС заморозил 24,1 млрд евро из российских активов

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что сумма замороженных российских активов в рамках санкций Евросоюза превысила 24 млрд евро.

«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 млрд», – приводит его слова РИА Новости.

Международный депозитарий Euroclear в первом квартале 2023 года получил 734 млн евро прибыли от реинвестирования замороженных российских активов. По итогам 2022 года прибыль составила 821 млн евро.

Постпредство РФ при ЕС подчеркнуло, что в случае использования российских средств странам-нарушителям придется оплатить использование замороженных активов.

Москва, Наталья Рязанова

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