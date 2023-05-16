Российские инвесторы вернули заблокированные активы на 3 трлн рублей

Правительство РФ и Банк России помогли ряду россиян вернуть права на заблокированные активы на сумму три триллиона рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в ближайшее время наладить централизованную систему обмена активами не получится.

«Было сделано не мало: автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, замещающие облигации. В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей», – сказала глава ЦБ РФ на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

По ее мнению, вопрос централизованной системы возможного обмена активами зависит от политической ситуации, поэтому вряд ли скоро разрешится.

«Это вопрос согласия обеих сторон, на ближайшее время я такой возможности не вижу», – цитирует Набиуллину ТАСС.

Еврокомиссия подсчитала, что в Евросоюзе заморожены активы российских компаний и физлиц, попавших под санкции, на сумму 24,1 млрд евро.

Москва, Наталья Рязанова

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