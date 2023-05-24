ВЦИОМ: доля россиян с кредитами почти удвоилась с 2009 года

Доля россиян с кредитами в семье выросла почти вдвое с 2009 года. Сейчас кредит есть у 46% опрошенных россиян или членов их семей, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В 2009 году кредит имелся в семье у 26% респондентов, в 2013 году – у 31%. Доля использующих кредиты россиян росла до 2017 года, в потом вплоть до 2020 года снижалась. В 2021 году россияне вновь активно начали брать у банков заемные средства.

«При этом с 2020-го сократилась доля тех, у кого в семье есть три кредита и более. В 2023-м эти варианты отмечало минимальное число опрошенных (в 2020 году – 11%; в 2021 – 13%; в 2022 – 12%; 2023 – 7%)», – говорится в отчете об исследовании.

Чаще всего кредитами пользуются россияне 25-44 лет: в 2022 году из доля составила 44%, в 2023 году – 62%. Среди граждан 35-44 лет кредит в прошлом году брали 39%, а в 2023 году – 59%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 28 апреля среди 1600 россиян старше 18 лет.

По итогам первого квартала 2023 года российские суды признали банкротами 76 тыс. граждан и ИП. Это на 40,3% больше, чем в тот же период 2022 года. При этом, с марта 2022 года россияне воспользовались кредитными каникулами на два триллиона.

Москва, Наталья Рязанова

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