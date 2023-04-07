В первом квартале число россиян-банкротов выросло на 40%

По итогам первого квартала 2023 года российские суды признали банкротами 76 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 40,3% больше прошлогодних показателей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

При этом, темпы прироста числа банкротств граждан продолжают замедляться в последние годы. Так, рекордный показатель был отмечен в 2020 году – 72,6%. В 2021 году прирост составил 62%, в 2022-м – 44,2%. Всего с момента появления в России института личного банкротства в октябре 2015 года судами были признаны несостоятельными 829 тысяч граждан.

В 2022 году подавляющую часть процедур о банкротстве инициировали сами должники: 96,7% случаев против прошлогодних 94,8%, пишут «Известия». Оставшаяся приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

Рейтинг лидеров по абсолютному числу признанных несостоятельными граждан возглавила Москва. В столице за первые три месяца зафиксировано 3,63 тыс. новых банкротств, что на 45,5% больше, чем год назад. Второе и третье места у Московской области (3,6 тыс., +41,2%) и Краснодарского края (3,5 тыс., +33,5%). Пятерку замыкают Башкирия (3,2 тыс., +34,8%) и Свердловская область (2,7 тыс., +22,2%), следует из данных «Федресурса».

Также сообщается, что за первые три месяца текущего года к другой схеме банкротства – внесудебной – были допущены 2 510 человек, что почти вдвое больше (+95,9%), чем за аналогичный период предшествующего года.

Доля запущенных дел к числу поданных заявлений за год увеличилась с 55% до 69%. Всего с сентября 2020 года по март 2023-го процедуру прошли 16 тысяч человек с суммой долга 5,5 млрд рублей. Из них завершены почти 11 тысяч дел, в рамках которых гражданам списаны долги в 3,82 млрд рублей.

К внесудебному банкротству, запущенному с 1 сентября 2020 года, могут прибегнуть лица, имеющие долги на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Москва, Наталья Петрова

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