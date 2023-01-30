МЭР нацелилось расширить аудиторию для внесудебного банкротства

Минэкономразвития по поручению президента РФ дорабатывает механизм внесудебного банкротства. Целью стало расширение числа граждан, которые могут воспользоваться процедурой.

Документ планируется внести в Госдуму в ближайшие полгода. Изменения в законодательстве должны помочь самым незащищенным слоям общества, не имеющих средств на процедуру банкротства.

Доступ к ней получат россияне, чьи единственные доходы – социальные выплаты, например, пенсии, пособия беременным женщинам. Основное условие – исполнительное производство в отношении них, длящееся более года. Упрощенной процедурой смогут воспользоваться также россияне, в отношении которых взыскание по исполнительному документу продолжается длительное время.

«Мы собираемся сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства. Сейчас это десять лет, мы снижаем это срок до пяти. Обсуждаем снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство, с 50 до 25 тыс. рублей. А верхнюю планку хотим увеличить с 500 тыс. до миллиона рублей», – рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в интервью «Известиям».

Министерство старается изменить отношение россиян к банкротству, сделать так, чтобы его не боялись. Но и соблюсти баланс, чтобы граждане не думали, что смогут «просто» списать долги. В таком случае банки могут ужесточить условия кредитов, закладывая в них риск дефолта.

В 2022 году число личных банкротств россиян через суд и во внесудебном порядке выросло на 44,2%. Этот статус через суд получили более 278,1 тыс. человек, а через МФЦ – 7118 граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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