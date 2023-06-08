Россия заморозила европейские активы на 229,1 млрд рублей

Россия заблокировала активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream на 229,1 млрд рублей (около 2,63 млрд евро), пишет агентство «Прайм» со ссылкой на их собственные отчеты.

На конец 2022 года Euroclear не имел доступа к 188,5 млрд рублей на счетах типа «С» и 28,9 млрд на счетах типа «И». Clearstream отразила в отчете 134 млн евро (порядка 11,7 млрд рублей) замороженных активов.

В мае страны Евросоюза отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро активов Банка России. Киев настаивает на передаче ему заблокированных в рамках санкций российских средств. В ЕС признали, что замороженные активы придется вернуть России после разрешения конфликта. Пока ЕС продолжает искать способы, чтобы использовать российские средства для помощи Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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