ЕС заморозил активы Банка России на сумму свыше 200 млрд евро

Страны Евросоюза отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро активов Банка России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

Чиновник напомнил, что десятый пакет санкций ЕС в отношении России содержал требование для стран-членов сообщества о подаче отчетности по замороженным активам и резервам ЦБ России в срок до 12 мая.

«Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме более 200 млрд евро замороженных активов», – сказал он, порекомендовав обращаться с вопросами о том, сколько средств было заморожено в каждой стране Евросоюза, непосредственно к этим странам.

Виганд также заявил, что лидеры ЕС продолжают изучать способы использования замороженных российских активов для помощи Украине, передает Bloomberg.

Евросоюз, США и ряд других стран Запада весной прошлого года заморозили международные резервы России в ответ на спецоперацию на Украине. По оценке главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, озвученной в апреле 2022 года, рестрикции лишили Россию доступа к порядка 300 млрд долларов резервов.

Брюссель, Наталья Петрова

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