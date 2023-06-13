В ЦБ предсказали уход 50 банков с российского рынка

Порядка 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года, считает гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. В стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они, конечно, не будут закрываться», – сказал Сухов в интервью «Известиям».

Кроме иностранных банков, могут уйти небольшие банки, принадлежащие крупным компаниями или предприятиям. А также кредитные организации – члены более крупных групп, чьи владельцы (государство, частный бизнес) будут сокращать расходы.

Ранее аналитики спрогнозировали уход из России до конца года 25-30 банков с базовой юрисдикцией в европейских странах.

Москва, Наталья Рязанова

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