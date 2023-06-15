В МИД РФ оценили сроки создания единой валюты БРИКС

Создание единой валюты БРИКС – отдаленная перспектива, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин. По его мнению, странам внутри группы придется преодолеть много препятствий для введения единой валюты, проще ввести расчетную валюту.

«Наверное, это, если и перспектива, то очень отдаленная, со многими препятствиями», – цитирует замминистра агентство «Прайм».

Чтобы ввести единую валюту, Центробанки членов БРИКС должны привести в соответствие валюты внутри стран, создать структуру по аналогии с Европейским центральным банком. А введение единой расчетной валюты не станет покушением на национальный суверенитет по эмиссии собственных денег.

Сейчас члены группы БРИКС обсуждают расчетные средства для взаимодействия друг с другом.

В Госдуме допустили, что в международных расчетах коллективная валюта стран БРИКС может прийти на смену доллару уже в этом году.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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