Модернизацию банкнот в России завершат к концу года

Гендиректор Гознака Аркадий Трачук заверил, что модернизацию банкнот завершат до конца года. Пока она идет по плану.

«В этом году банк России намеревается объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов – одна тысяча и пять тысяч. Думаю, до конца года будут представлены новые банкноты, обновленные в логике 100, 200, двух тысяч», – сказал Трачук в интервью телеканалу РБК.

Россияне смогут увидеть обновленные купюры в широком обращении уже в конце текущего года или в начале следующего. Гознак прорабатывает вопрос с Центробанком и коммерческими банками, чтобы большинство кредитных организаций смогли принимать обновленные банкноты сразу после выпуска.

Летом 2022 года Банк России представил новую купюру достоинством 100 рублей. До 2025 года планируется модернизировать существующие банкноты: в 2023 году – 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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