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Пятница, 16 июня 2023, 15:42 мск

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Орешкин раскрыл, как избежать повышения ключевой ставки

Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что повышения ключевой ставки можно избежать, если обеспечить достаточное предложение существующему спросу в экономике. Тогда получится сохранить инфляцию на низком уровне.

«По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% с плавно повышающимся трендом. В первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ в виде повышения процентных ставок, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением», – сказал Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

Он уверен, что при выполнении этой задачи инфляция останется низкой и ЦБ сможет контролировать ее без «агрессивных действий».

Глава ВТБ Андрей Костин также считает, что ключевую ставку ЦБ РФ повышать не обязательно. Она может быть сохранена на нынешнем уровне.

«Я считаю, что в нынешних условиях повышать не обязательно, но сохранить можно», – цитирует его агентство «Прайм».

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что в ближайшее время ставку могут вновь поднять. Поскольку дальнейший рост спроса «упирается в ограничение на стороне предложения, среди которых на первом месте нехватка персонала». Когда возможности компаний по наращиваю выпуска ограничены, рост спроса будет выливаться в повышение цен, считает она.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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