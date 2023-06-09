Набиуллина: Банк России готов повысить ставку в ближайшее время

Банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня на брифинге. По ее словам, такое решение будет зависеть от инфляционных ожиданий и роста необеспеченного спроса.

«Внутренний спрос продолжает расширяться как за счет роста потребительской активности, так и за счет госсектора. В последние месяцы происходит заметное оживление розничного кредитования, что наряду с ростом доходов населения стимулирует активное восстановление потребительского спроса. Таким образом текущий рост цен все больше увеличивается не из-за разовых, а из-за устойчивых факторов», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что дальнейший рост спроса «упирается в ограничение на стороне предложения, среди которых на первом месте нехватка персонала по широкому кругу отраслей». «Когда возможности компаний по наращиваю выпуска ограничены, рост спроса будет выливаться в повышение цен», – отметила она.

«С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, значит – увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможности повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса и от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонений инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году», – заключила Набиуллина.

Сегодня Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Москва, Мария Соколова

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