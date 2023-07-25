Россияне заняли у банков рекордные 1,47 трлн рублей в июне

В июне банки оформили кредиты гражданам на 1,47 трлн рублей, что стало рекордом за всю историю кредитования, сообщил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Общая сумма долгов россиян перед банками на 1 июля составила 30,8 трлн рублей, пишут «Известия».

«За первое полугодие этого года россияне заняли у банков 7,3 трлн рублей. Это на 10,7% превышает результат второй половины 2022 года. Только за июнь банки предоставили физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн рублей – это абсолютный рекорд для РФ», – сказал Панеш.

По данным Росстата и ЦБ, средняя задолженность по кредитам домохозяйств в РФ выросла до 509,6 тыс. рублей. Общая сумма долгов россиян перед банками достигла 30,8 трлн рублей, что на 16% выше прошлогоднего уровня. Число россиян-банкротов в I квартале выросло на 40,3% до 76 тыс. человек, следует из данных «Федресурса».

На фоне этой ситуации фракция ЛДПР подготовила законопроект, который обяжет включать в рекламу предупреждение, что оформление кредита может привести к личному банкротству. Поправки планируется внести в закон «О рекламе».

Каплан Панеш также отметил, что граждане берут кредиты не для улучшения условий жизни, а чтобы сохранить привычный уровень потребления. Но часто у них нет четкого плана, как будут отдавать долг. Первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев с ним согласился.

«Люди обращаются в банки в основном только при крайней необходимости. Кому надо взять кредит, тот его возьмет всё равно. Не думаю, что кого-то остановит одна строчка об угрозах банкротства», – сказал депутат.

По его мнению, новый законопроект содержит избыточную норму. Но парламентарий высказался за то, чтобы банки объясняли граждан риски кредитования при подписании договора.

По итогам первого полугодия в Росси установлен новый рекорд по банкротству граждан. Процедуру прошли 163 тыс. человек – на треть больше, чем годом ранее. Проблемы с выплатами по кредитам есть у девяти миллионов россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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