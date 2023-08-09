Пилотные операции с цифровым рублем стартуют 15 августа

Банк России запустит тестирование операций с реальными цифровыми рублями с 15 августа. Участниками пилота станут 13 банков, а расплатиться цифровыми рублями можно будет в 11 городах России, рассказала первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

На первом этапе тестирования будут доступны операции открытия кошельков банками и клиентами, переводы между клиентами, оплата за товары и услуги. Список из 13 банков-участников опубликован на сайте регулятора.

Кроме кредитных организаций в пилоте будет участвовать ограниченный круг клиентов, порядка 600 человек. Клиенты банков из пилотного списка смогут подать заявку на участие в следующих этапах тестирования. Оплата цифровыми рублями станет доступна в 30 торговых точках в 11 городах России.

«Планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования. С 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес по своему желанию», – сказала Скоробогатова во время пресс-конференции.

Трансляция конференции велась на ютьюб-канале ЦБ РФ.

Еще 19 банков подали заявки на участие в пилоте в качестве участников второй очереди. Список участников пилота расширят уже до конца года, включив новых граждан и компании.

В 2024 году ЦБ РФ начнет тестировать операции оплаты по динамическому QR-коду, переводы между юридическими лицами, а также расширит количество шаблонов простых автоплатежей.

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы для граждан будут бесплатными, а бизнесу придется заплатить комиссию.

Москва, Наталья Рязанова

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