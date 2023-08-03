Банк России уточнил тарифы на использование цифрового рубля

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Как уточнил регулятор, платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что позволит обеспечить максимальную доступность операций.

В то же время тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. При этом платеж для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

«Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», – уточнил регулятор.

Банк России планирует в августе начать пилотный проект с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Закон о введении в России цифрового рубля вступил в силу 1 августа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»