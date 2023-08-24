Ущерб от мошенников в России снизился на 20% во II квартале

Сумма похищенных мошенниками средств во II квартале 2023 года была на 20% меньше, чем в I квартале, подсчитали в Банке России. Ущерб за первые три месяца года составил 4,5 млрд рублей, за вторые – 3,6 млрд, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

По операциям без согласия ущерб сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала. Количество подобных операций выросло на 11%: с 252,1 тыс. в I квартале до 279,7 тыс.

Основной объем денег мошенники похитили с банковских карт граждан – 1,7 млрд рублей, немного меньше через онлайн-банкинг – 1,02 млрд рублей. На третьем месте Система быстрых платежей – 767,9 млн рублей. Со счетов компаний во II квартале похитили 91,1 млн рублей, на 11,1% меньше, чем в I квартале.

Клиенты банков сумели вернуть 4,5% от общей суммы похищенных средств, около 163 млн рублей. Еще 6,5 млн атак на счета клиентов были отражены банками, иначе сумма ущерба выросла бы на 911 млрд рублей.

Также ЦБ РФ отметил, что с апреля по июнь выросла активность телефонных мошенников, а число фишинговых атак упало почти на 40%.

Москва, Наталья Рязанова

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