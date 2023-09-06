Выдача кредитов выросла на 20-50% после повышения ключевой ставки

Россияне стали до 50% чаще обращаться в банки за потребительскими кредитами после повышения ключевой ставки Центробанком. Аналитики объяснили такой рост желанием граждан использовать средства банков до повышения ставок по кредитам, пишут «Известия».

В ВТБ с 15 по 28 августа число выданных кредитов выросло на 11% по сравнению с первыми неделями месяца. Спрос на нецелевые кредиты вырос в банке «Санкт-Петербург» и в МКБ.

В тот же период выдача потребительских кредитов в ПСБ по ранее одобренным заявкам выросла на 70%, число новых обращений увеличилось на 10%. В Почта Банке выдали в полтора раза больше потребкредитов по сравнению с июнем.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень заявил, что риск закредитованности населения остается несмотря на эффективную политику банков. Россияне тратят большую часть доходов на товары первой необходимости. В случае финансовых трудностей выплата по кредиту упадет в списке первостепенных трат, предупредил эксперт.

В июне банки выдали россиянам рекордные 1,47 трлн рублей кредитов. На 1 июля общий долг граждан перед банками достиг 30,8 трлн рублей. Средняя задолженность по кредитам домохозяйств в РФ выросла до 509,6 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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