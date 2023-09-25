Решетников предложил решать проблемы рубля по китайской модели

Ситуацию с курсом рубля невозможно исправить, только обязав снова продавать валютную выручку. Лучше создать аналог китайской модели, когда между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей действует мембрана, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он признал сложность ситуации и заявил, что простые решения для нее не годятся. Одно из них – обязательная продажа валютной выручки с акцентом именно на возврат валюты.

«Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?» – задался вопросом министр на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Трансляция велась на странице Совфеда во «ВКонтакте».

Решетников отметил, что в течение 5-6 месяцев 85% валютной выручки возвращается и продается. Но 35% возвращаются в рублях, т.е. сформировался рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей.

«Многие структуры: экспортеры, торговые дома, занимают здесь рубли, переводят туда, по сути происходят обменные операции, потом сюда эти рубли возвращаются. Нам надо делать, наверное, какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», – сказал глава МЭР.

Министерство уже обсуждает это предложение с Центробанком. Без ограничения переводов рублей за рубеж все больше российской валюты будет «играть против» курса рубля. Чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда, пояснил Решетников. Он призвал использовать разные инструменты для исправления ситуации, а не только повышение ключевой ставки.

«Если будем только полагаться на регулирование ключевой ставкой, заложником будет реальный сектор экономики, та самая экономика предложения. Будем этой процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию», – сказал Решетников.

Он предложил наладить мониторинг того, сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что правительство и Центробанк используют устаревшие методы регулирования. Они не приведут к стабилизации курса рубля и развитию экономики. Например, экспортные пошлины грозят дальнейшим снижением инвестиций и сокращением несырьевого экспорта.

Москва, Наталья Рязанова

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