Костин и Греф раскритиковали предложение МЭР о мембране на валютном рынке

Введение «мембраны» на валютном рынке станет шагом назад, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Глава ВТБ Андрей Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей при одобрении данной инициативы.

«Я не поддерживаю, считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости – это огромный ущерб для экономики», – приводит слова Грефа агентство «Прайм».

Андрей Костин считает, что введение «мембраны» грозит резким падением курса рубля.

«Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой – 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Министр экономического развития Максим Решетников предложил действовать по китайской модели и использовать мембрану между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. По его мнению, так переводы рублей за рубеж снизятся, и объемы российской валюты будут «играть против» курса рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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