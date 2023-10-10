ЦБ покажет новые купюры в 1000 и 5000 рублей

Банк России анонсировал презентацию обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Трансляция события будет доступна на страницах регулятора во всех соцсетях, говорится на сайте ЦБ РФ.

Регулятор покажет новые купюры в полдень 16 октября. Презентацию проведут зампредседателя Банка России Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Госзнак обещал завершить модернизацию банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей до конца 2023 года. Прорабатывается вопрос запуска их в широкое обращение в конце текущего года или в начале следующего. В 2024 году планируется представить обновленные банкноты в 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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