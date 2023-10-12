Wildberries ввел комиссию за оплату покупок картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 10 октября начал взимать комиссию за оплату заказов с помощью карт Visa и Mastercard. Пользователи могут выбрать другие способы оплаты без дополнительных трат, сообщили в компании.

Теперь россиянам придется добавить к оплате заказа 3%, если они предпочтут списать оплату с выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Комиссия уйдет в банк за обработку платежа.

«Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России», – цитирует сообщение компании «Интерфакс».

В Wildberries добавили, что покупатели могут выбрать способ оплаты без комиссии: картой МИР, через систему быстрых платежей или SberPay. Порядка 89% всех транзакций на маркетплейсе приходится на эти три способа оплаты. СБП и SberPay доступны, в том числе, держателям карт Visa и Mastercard.

Ранее суд в подмосковном Подольске признал незаконным списание маркетплейсом Wildberries оплаты товаров с карт, удаленных из личного кабинета клиента.

Москва, Наталья Рязанова

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