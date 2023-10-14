Wildberries отменил комиссию при оплате покупок картами Visa и MasterСard

Маркетплейс Wildberries решил отменить комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard, сообщила компания после того, как Генпрокуратура России начала проверку законности введения такой комиссии. Компания вернет клиентам дополнительно удержанные деньги.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», – сказано в сообщении компании.

Комиссии отменены по итогам совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

В Генпрокуратуре в свою очередь заявили, что в ходе состоявшейся в прокуратуре встрече с представителями маркетплейса «были обсуждены правовые основания для установления названной платы».

В надзорном ведомстве обратили внимание компании «на необходимость неукоснительного соблюдения в коммерческой деятельности законодательства Российской Федерации и интересов потребителей».

«Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается», – отметили в прокуратуре.

Wildberries с 10 октября начал взимать комиссию за оплату заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard в размере 3% от стоимости покупки. В компании объяснили новшество отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

Москва, Наталья Петрова

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