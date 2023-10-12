Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за комиссии за оплату покупок картами Visa и Mastercard

Генпрокуратура России проводит проверку маркетплейса Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров с использованием выпущенных в РФ карт Visa и Mastercard. Также надзорное ведомство проверит законность взимания платы за возврат товаров. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», – сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России.

«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», – подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве заявили, что при выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан «будут приняты исчерпывающие меры реагирования».

Ранее Wildberries сообщила, что с 10 октября начала взимать комиссию за оплату заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard в размере 3% от стоимости покупки. В компании объяснили новшество отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России. В Wildberries заявили, что клиенты могут выбрать другие способы оплаты без дополнительных трат.

Москва, Наталья Петрова

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