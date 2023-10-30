В России реже подделывают деньги, чем в других странах

В России самый низкий уровень подделки денег, чем в ведущих странах. На миллион купюр приходится лишь четыре фальшивых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики зарубежных регуляторов.

ЦБ РФ оценивает степень защищенности банкнот как довольно высокую. При этом борьба с фальшивомонетчиками ведется, как и работа по модернизации бумажных денег – рубли обретают не только новую внешность, но становятся еще более защищенными.

Уровень фальшивомонетничества в России составляет четыре поддельных купюры на миллион. По данным Банка Англии, показатель на Туманном Альбионе составляет одну купюру на 30 тысяч банкнот, в США – одной банкноте на 10 тысяч, в Австралии – 9 банкнотам на миллион, а в ЕС – 13 банкнотам на миллион.

По словам экспертов, низкое число подделок в РФ связано в первую очередь с высокой степенью защиты российского рубля. Кроме того, Россия является одной из стран-лидеров в развитии безналичных платежей среди населения. Доля наличных платежей в РФ в 1,5-2 раза ниже, чем в большинстве стран Европы.

Москва, Зоя Осколкова

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