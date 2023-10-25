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Суббота, 28 октября 2023, 02:20 мск

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В России впервые выявили поддельный арабский дирхам

В России впервые был выявлен поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Фальшивую банкноту арабской страны обнаружили в третьем квартале. Отмечается, что купюра была в единственном экземпляре. Как свидетельствует статистика регулятора с 2010 года, таких поддельных денег в России ранее не выявляли.

В общей сложности было обнаружено 510 поддельных иностранных банкнот, это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года, и на 46% больше, чем во втором квартале 2023-го.

Чаще всего в России выявляют поддельные американские доллары – 428 купюр, затем идет евро – 80 банкнот. Кроме того, в этот период был обнаружен и фальшивый китайский юань.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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