В России более 21 млн человек перестали платить по кредитам

В России более 21 млн человек стали неплательщиками по кредитам. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов. Число должников с 2020 года увеличилось почти в два раза.

Число неплательщиков выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФССП. Общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн рублей. При этом сейчас в России кредиты имеют 47 млн человек, за год их число увеличилось на 2 млн, следует из данных Центробанка. В основном растет количество заемщиков с тремя и более ссудами.

По информации приставов, на начало октября этого года наибольшее количество должников проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

Количество неплательщиков увеличивается на фоне роста цен, опережающего повышение доходов граждан, указывают аналитики. Также важный фактор – удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки. Многие заемщики для погашения ранее взятых ссуд используют новые. Однако сейчас, когда уровень ставок существенно вырос, такой инструмент во многом ограничен либо приводит к существенному увеличению ежемесячного платежа и повышает риск неисполнения. За последние несколько месяцев ЦБ поднял ключевую ставку вдвое (с 7,5 до 15%), а полная стоимость кредитов превысила 25%.

Москва, Зоя Осколкова

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