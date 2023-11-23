Средний размер автокредита в октябре побил рекорд

Средний размер автомобильного кредита в России достиг нового рекорда в 1,56 млн рублей. Самые большие автокредиты выданы в обеих столицах, на Кубани и в ХМАО, следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний чек кредита на покупку машины вырос на 4,5% к уровню сентября. Тогда же был установлен предыдущий максимум в 1,49 млн рублей. По сравнению с показателем октября 2022 года в 1,06 млн рублей средний размер кредита вырос на 47,1%.

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года. Росту во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний чек по автокредиту был самым большим в Москве (2,04 млн рублей), Московской области (1,85 млн), Санкт-Петербурге (1,83 млн) на Кубани (1,69 млн) и Ханты-Мансийском АО (1,68 млн). Эти регионы вошли в 30 субъектов, где выдан максимальный объем автокредитов.

В марте Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для ряда категорий россиян. Воспользоваться им могут медики, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»