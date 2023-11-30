В Лаосе начали принимать российские карты «Мир»

Банки Лаоса начали принимать карты российской системы «Мир», рассказал посол РФ в Лаосе Владимир Калинин. Россияне могут провести оплату или снять наличные.

«Некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», – сказал посол в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что власти Лаоса объявили 2024-й годом туризма в своей стране. Калинин назвал эту страну дружелюбной и считает ее недооцененной российскими туристами.

Все больше стран готовы сотрудничать с Россией в банковской сфере. Карты «Мир» принимают банки во Вьетнаме, Южной Корее, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. До конца года в их число войдет Мьянма, а на Кубе в некоторых банкоматах можно снять наличные.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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