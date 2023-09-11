В Мьянме рассказали, когда начнут принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября. Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо.

«Мы надеемся, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме начиная с октября», – сказал министр на полях Восточного экономического форума (цитата по РИА «Новости»). По его словам, соответствующее соглашение достигнуто между Центробанком и шестью коммерческими банками.

Добавим, 5 сентября Россия и Мьянма возобновили авиасообщение, прерванное в 1993 году. Самолет из Мьянмы прибыл в Новосибирск, рейс выполнила авиакомпания Myanmar Airways International. В конце августа Росавиация выдала этому перевозчику разрешение на полеты по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Рейсы должны выполняться на самолете Airbus A319 два раза в неделю.

Владивосток, Наталья Петрова

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