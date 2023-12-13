ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 17% – СМИ

Банк России повысит ключевую ставку еще на один-два процентных пункта на фоне разогнавшейся инфляции, заявила финансовый советник Татьяна Бунегина.

Такой прогноз она сделала в преддверии планового заседания совета директоров ЦБ РФ, назначенного на 15 декабря. По ее мнению, инфляция разогналась выше ожидаемого и регулятор примет меры для укрепления рубля.

«На заседании Центробанка в пятницу, вероятно, будет принято решение о повышении ключевой ставки на один или два процентных пункта. Это решение обусловлено ускорением инфляции за последние две недели и неспособностью стабилизировать курс рубля в диапазоне 92-93 рублей», – сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Но при уровне ставки в 16-17% стоимость кредитования вновь вырастет, что замедлит экономику. В то же время, эффект по укреплению курса рубля может быть временным, добавила Бунегина.

В середине ноября Банк России заявил, что готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, если не увидит устойчивого замедления инфляции. 27 октября регулятор повысил ставку с 13% до 15% годовых в связи с «инфляционным давлением».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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