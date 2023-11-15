В Банке России заявили о готовности и дальше повышать ключевую ставку

Банк России будет готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Такое заявление сделала зампред регулятора Ольга Полякова.

Она напомнила, что на последних заседаниях ЦБ поднимал ключевую ставку очень ощутимыми шагами – на 7,5 процентных пункта, до 15% годовых.

«При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», – сказала Полякова, выступая на ХI Конгрессе финансистов Казахстана (цитата по ТАСС).

Напомним, 27 октября Банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых, указав на значительное усиление инфляционного давления.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 15% рисками инфляционной и девальвационной спирали и не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в случае рецессии в США и еврозоне.

В Госдуме неоднократно называли политику Центробанка вредительством и настаивают на отставке Набиуллиной.

Москва, Наталья Петрова

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