В Госдуме вновь назвали политику Центробанка РФ вредительством

Повышение ключевой ставки до 15% Банком России тормозит рост экономики и является вредительством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, подтверждением этому является ситуация на автомобильном рынке.

«Ни к чему хорошему это (повышение ключевой ставки) не приведет», – подчеркнул Миронов.

Политик обратил внимание, что действия ЦБ усугубили и без того сложную ситуацию на авторынке. «И так автомобили дорожали, потому что много комплектующих зарубежных, в том числе, есть иномарки, и понятно, что все это дорожает, в том числе, в связи с курсом рубля, который не контролируется Центробанком. Но, кроме этого, до увеличения учетной ставки до 15%, кредит на новые автомобили 18% был для граждан, на автомобили с пробегом – 19%. Сегодня уже 22%, и эксперты говорят, до нового года будет уже 24%. Вот вам прямое следствие, господа из ЦБ, вашего повышения ключевой ставки», – констатировал парламентарий.

«Уж не говорю про то, что для нашей промышленности кредиты, инвестиции стали недоступны. А значит – тормозится экономическое развитие нашей страны в условиях санкций. Иными словами, как вредительство, действия Центробанка я назвать не могу», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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