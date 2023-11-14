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Вторник, 14 ноября 2023, 13:16 мск

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«Центробанку абсолютно всё равно…» В Госдуме настаивают на отставке Набиуллиной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина игнорирует свои обязанности и должна уйти в отставку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов сегодня по итогам встречи с руководством Центробанка.

«Наша фракция встречалась с председателем Центробанка Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. У нас к ней, конечно, очень много вопросов и самый главный – почему ЦБ не выполняет 75 статью Конституции РФ, где черным по белому написано: стабильный курс и поддержание стабильного курса рубля – основная задача ЦБ, который делает это независимо от других органов госвласти. А мы видим, что Центробанку абсолютно все равно», – подчеркнул Миронов.

Политик привел в пример недавнюю ситуацию с резкой девальвацией рубля. «Если бы не правильное, своевременное решение президента, который своим указом от 11 октября заставляет 80% валютной выручки наших экспортеров продавать на внутренней бирже для стабилизации курса рубля, и мы видим, что курс стабилизируется, опять была бы полная ерунда с курсом рубля. Центробанк спит! Вынужден вмешиваться президент», – констатировал он.

«В этой связи возникает вопрос: ну если игнорирует прямые конституционные обязанности руководство ЦБ, наверное, этому руководству нужно уходить в отставку. Это требование нашей партии, всей нашей фракции и мы будем на этом настаивать», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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